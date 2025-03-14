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Питерец.ру » Общество » Потерянный фронтовиком 80 лет назад орден Красной Звезды был найден поисковиками в Ленобласти и передан росгвардейцами его семье

Потерянный фронтовиком 80 лет назад орден Красной Звезды был найден поисковиками в Ленобласти и передан росгвардейцами его семье

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Потерянный фронтовиком 80 лет назад орден Красной Звезды был найден поисковиками в Ленобласти и передан росгвардейцами его семье

Найденный поисковиками в Ленинградской области орден Красной Звезды росгвардейцы передали семье фронтовика в Тверской области.

"В ходе поисковых работ на местах ожесточенных боев обороны Ленинграда бал найден орден Красной Звезды. По номеру мы установили, что он принадлежал рядовому Василию Григорьевичу Цвелеву, уроженцу деревни Осипово Калининской (ныне Тверской) области. Он был призван на фронт 15 июля 1941 года. Зимой 1944-1945 годов на Балтийском море он строил стратегически важный объект, работая в семибалльный шторм по 18 часов в сутки", - рассказал участник поискового объединения "Святой Георгий" Николай Лебедев.
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