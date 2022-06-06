Активисты помогли экологам

«Питерец.ру» сообщает, что сотрудники «Экостроя», а также активисты Северной столицы очистили реку Смоленка от мусора. Все это происходило в рамках акции «Чистые берега Евразии».

Активисты производили уборку на набережной. Силами этих людей было собрано 243 мешка с мусором. Акваторию Смоленки очищали специалисты «Экостроя». Они делали это с катера. Всего удалось убрать 6 тонн мусора. Все эти отходы были отправлены на полигон. Экологи поблагодарили участников акции за их неравнодушное отношение к окружающей среде.

Кстати, накануне в Петербурге отмечали День эколога. Градоначальник Александр Беглов поздравил горожан с этим праздником. Губернатор подчеркнул, что охрана природы является нашей общей заботой.