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Питерец.ру » Общество » В СПБ вспоминают основателя города на Неве и празднуют день СПбГУ

В СПБ вспоминают основателя города на Неве и празднуют день СПбГУ

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В СПб вспоминают своего основателя, Петра Великого, а также празднует день рождения Санкт-Петербургского государственного университета

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге 8 февраля проходят мероприятия, посвященные основателю города – Петру Великому, а также дню рождения Санкт-Петербургского государственного университета. Этот день имеет особое значение для жителей и гостей северной столицы. Император скончался ровно 300 лет назад.

В этот день в городе организуются различные культурные и образовательные мероприятия. На Дворцовой площади проходят выставки, посвященные жизни и деятельности Петра Великого, а также концерты и театрализованные представления. В СПбГУ проходят торжественные мероприятия, посвященные его основанию.

День Петра Великого и Санкт-Петербургского госуниверситета – это возможность для жителей и гостей города узнать больше об истории и культуре Северной столицы, а также насладиться ее красотой и разнообразием.

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