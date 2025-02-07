Какие имена были популярны в 2024 году?

«Питерец.ру» стало известно, какими именами называли новорожденных петербуржцев в прошлом году. Наиболее популярными мужскими вариантами стали Артем, Александр и Михаил, а женскими – София, Мария и Анна.

Кроме того, в городе на Неве появились дети со следующими редкими именами: Светозар, Россияна, Мия, Эмир, Агата, Амелия, Аксинья, Амелия, Веста, Добрыня, Добрыслава, Елисей, Леона, Милослава, Радомир, Радмила, Радослава, Радмир, Ростислав, Серафим, Устинья и другие.

Специалисты отмечают, что выбор имени для ребенка – ответственное дело, которое требует внимательного подхода. Имя должно быть не только красивым, но и соответствовать культурным и национальным традициям, а также быть удобным для произношения и написания.