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Питерец.ру » Общество » Определены наиболее популярные имена в Ленобласти

Определены наиболее популярные имена в Ленобласти

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Самые популярные имена 2024 года в Ленинградской области: анализ и тенденции

В Ленинградской области, как и во всей России, выбор имени для новорожденного – это всегда значимое событие для семьи. Каждый год появляются новые тенденции и предпочтения, которые отражают культурные и социальные изменения в обществе.

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным ЗАГС Ленобласти, в 2024 году самыми популярными именами стали:

1.    Александр — классическое мужское имя, которое всегда остается востребованным.
2.    София — одно из самых популярных женских имен, символизирующее мудрость и красоту.
3.    Максим — имя, которое часто выбирают родители для своих сыновей.
4.    Мария — традиционное женское имя с богатой историей.
5.    Дмитрий — имя, ассоциирующееся с силой и решительностью.

Интересно отметить, что в последние годы наблюдается рост популярности имен с иностранными корнями, такими как Милана и Леон. Также популярны имена, связанные с природой, например, Ева и Лев.

Эксперты отмечают, что выбор имени для ребенка часто зависит от модных тенденций и личных предпочтений родителей. Важно помнить, что имя должно быть не только красивым, но и удобным для произношения и написания.

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