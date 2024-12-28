Определены наиболее популярные имена в Ленобласти

В Ленинградской области, как и во всей России, выбор имени для новорожденного – это всегда значимое событие для семьи. Каждый год появляются новые тенденции и предпочтения, которые отражают культурные и социальные изменения в обществе.

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным ЗАГС Ленобласти, в 2024 году самыми популярными именами стали:

1. Александр — классическое мужское имя, которое всегда остается востребованным.

2. София — одно из самых популярных женских имен, символизирующее мудрость и красоту.

3. Максим — имя, которое часто выбирают родители для своих сыновей.

4. Мария — традиционное женское имя с богатой историей.

5. Дмитрий — имя, ассоциирующееся с силой и решительностью.

Интересно отметить, что в последние годы наблюдается рост популярности имен с иностранными корнями, такими как Милана и Леон. Также популярны имена, связанные с природой, например, Ева и Лев.

Эксперты отмечают, что выбор имени для ребенка часто зависит от модных тенденций и личных предпочтений родителей. Важно помнить, что имя должно быть не только красивым, но и удобным для произношения и написания.