Всероссийский конкурс эскизов памятника героям СВО принимает заявки

Всероссийский конкурс эскизов памятника героям специальной военной операции (СВО) – масштабное событие, призванное увековечить память о беспримерном мужестве и самоотверженности российских воинов. Цель конкурса – не только создать достойный монумент, но и сформировать значимую точку культурного притяжения, место памяти и почтения для будущих поколений. Организаторы стремятся к созданию памятника, который будет отражать не только героический масштаб СВО, но и глубокий эмоциональный резонанс, вызываемый этой исторической эпохой.

Конкурс открыт для широкого круга участников: ветераны СВО и члены их семей, профессиональные архитекторы и скульпторы, студенты профильных вузов, а также все талантливые и неравнодушные граждане России, желающие внести свой вклад в создание этого важного мемориала. Работа может быть выполнена как индивидуально, так и в составе творческой группы. Это уникальная возможность для архитекторов заявить о себе, а для ветеранов – участвовать в создании символа, посвященного их подвигу.

Приём конкурсных работ продлится до 28 февраля 2025 года. Оцениваться работы будут по нескольким критериям: художественная выразительность, оригинальность концепции, соответствие задачам мемориализации, грамотность проектного решения, а также глубина осмысления темы.

Итоги конкурса будут подведены в марте 2025 года.

Организаторами конкурса выступают Федеральное казначейство, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральная служба по финансовому мониторингу. Важную роль играет также поддержка Фонда «Защитники Отечества» и Московского финансово-юридического университета. Такое мощное партнерство гарантирует высокий уровень организации конкурса и максимальное распространение информации о нем среди потенциальных участников.