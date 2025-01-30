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Питерец.ру » Общество » Всероссийский конкурс эскизов памятника героям СВО принимает заявки

Всероссийский конкурс эскизов памятника героям СВО принимает заявки

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Памятник героям СВО — от архитекторов Ленинградской области

Всероссийский конкурс эскизов памятника героям специальной военной операции (СВО) – масштабное событие, призванное увековечить память о беспримерном мужестве и самоотверженности российских воинов.  Цель конкурса – не только создать достойный монумент, но и сформировать значимую точку культурного притяжения, место памяти и почтения для будущих поколений.  Организаторы стремятся к созданию памятника, который будет отражать не только героический масштаб СВО, но и глубокий эмоциональный резонанс, вызываемый этой исторической эпохой.  

Конкурс открыт для широкого круга участников: ветераны СВО и члены их семей, профессиональные архитекторы и скульпторы, студенты профильных вузов, а также все талантливые и неравнодушные граждане России, желающие внести свой вклад в создание этого важного мемориала.  Работа может быть выполнена как индивидуально, так и в составе творческой группы.  Это уникальная возможность для архитекторов заявить о себе, а для ветеранов – участвовать в создании символа, посвященного их подвигу.

Приём конкурсных работ продлится до 28 февраля 2025 года.  Оцениваться работы будут по нескольким критериям: художественная выразительность, оригинальность концепции,  соответствие задачам мемориализации,  грамотность проектного решения, а также глубина осмысления темы. 

Итоги конкурса будут подведены в марте 2025 года. 

Организаторами конкурса выступают Федеральное казначейство, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральная служба по финансовому мониторингу.  Важную роль играет также поддержка Фонда «Защитники Отечества» и Московского финансово-юридического университета.  Такое мощное партнерство гарантирует высокий уровень организации конкурса и  максимальное распространение информации о нем среди потенциальных участников.  

Источник: Администрация Ленобласти
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