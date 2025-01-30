В Приозерске закрывают полигон

«Питерец.ру» сообщает, что в городе Приозерск Ленинградской области началась генеральная уборка. Одним из этапов станет ликвидация мусорного полигона, который долгое время вызывал недовольство местных жителей.

Полигон, расположенный на окраине города, стал источником загрязнения окружающей среды. Отходы, складированные на его территории, оказывали негативное воздействие на экологию.

Власти Ленобласти приняли решение о ликвидации полигона. Это позволит очистить территорию и улучшить экологическую обстановку в городе. Работы по ликвидации уже начались, и в ближайшее время полигон будет закрыт.

Жители Приозерска поддерживают решение властей. Они надеются, что после ликвидации полигона город станет чище и безопаснее.