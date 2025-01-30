ента новостей

11:07
В Ленобласти росгвардейцы из 10 регионов страны отработали стрельбу из гранатометов и снайперских винтовок
10:54
В Красном Селе задержали за разбойное нападение жителя Воронежской области
09:44
В Красном Селе задержали за разбойное нападение жителя Воронежской области
09:37
В Приозерске закрывают полигон
09:27
Немцы снова признали вину за Блокаду
20:24
DeepSeek возглавил топ бесплатных приложений в российском Google Play
18:17
В матче с «Витязем» Иван Демидов сделал хет-трик, а СКА победил со счётом 4:1
13:01
Ватерполистки петербургской «Дианы» обыграли волгоградский «Спартак»
12:20
Путин поручил расширить производство гражданских дронов
12:11
Выставки «БАЙКАЛ - ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»
10:24
На Новоизмайловском проспекте автоледи на внедорожнике сбила 12-летнего мальчика
10:20
В Ленобласти на трассе «Кола» задержали мигранта с 15 кило наркотиков
10:05
В Ленобалсти поймали рецидивистку ограбившую пенсионерку
09:52
В Московском районе задержали стоматолога, подозреваемого в грабеже 
09:46
На проспекте Просвещения житель Калужской области угрожал ножом персоналу кондитерской
09:37
Выставка Александра Зорина «Образы прошлого и настоящего»
09:30
В ДТП на Лесном проспекте погибли два человека
09:26
В Мариинском дворце бсудили вопросы социальной поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей
07:54
В Ленобласти решили укреплять традиционные ценности
07:50
Китай вводит санкции против США и ЕС
20:51
В Парголово сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя на «Мини Купере»
20:21
В Ленобласти создали совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей
20:13
Дипломаты из 30 стран почтили память погибших в блокадном Ленинграде
11:57
В Ленобласти поймали жителя Ломоносова за незаконный оборот запрещенных веществ
11:32
Пристава в Ленобласти обвиняют в коррупции
11:24
Во Фрунзенском районе неизвестный напал на курьеров
11:15
В Гатчине мужчина лишился денег получив удар гантелей по голове
11:06
Какова ситуация с вождением в пьяном виде?
11:04
В Пикалево ограбили школьника
10:08
Глава государства оценил инвестиционную привлекательность СПб
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Приозерске закрывают полигон

В Приозерске закрывают полигон

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Приозерске закрывают старый мусорный полигон – теперь экологическая обстановка в городе станет лучше

«Питерец.ру» сообщает, что в городе Приозерск Ленинградской области началась генеральная уборка. Одним из этапов станет ликвидация мусорного полигона, который долгое время вызывал недовольство местных жителей.

Полигон, расположенный на окраине города, стал источником загрязнения окружающей среды. Отходы, складированные на его территории, оказывали негативное воздействие на экологию.

Власти Ленобласти приняли решение о ликвидации полигона. Это позволит очистить территорию и улучшить экологическую обстановку в городе. Работы по ликвидации уже начались, и в ближайшее время полигон будет закрыт.

Жители Приозерска поддерживают решение властей. Они надеются, что после ликвидации полигона город станет чище и безопаснее.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-09-2020, 13:02
В Ленобласти инженеры общевойсковой армии ЗВО проведут сплошную очистку старейшего полигона России
21-02-2017, 08:29
Да закройте его уже!
15-07-2013, 13:48
Мусорный полигон на Волхонке решено ликвидировать
24-03-2016, 08:38
Опасность «Красного бора»
11-03-2020, 20:04
Общественники проинспектировали полигон сточных вод «Северный»
17-05-2017, 18:02
Полигон «Северный» может влиять на качество воздуха в городе

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:24
На Новоизмайловском проспекте автоледи на внедорожнике сбила 12-летнего мальчика
24-01-2025, 11:19
В Невском районе иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
24-01-2025, 11:16
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девочку
22-01-2025, 16:33
На терминале "Усть-Луга" мужчина погиб под колесами грузовика
Наверх