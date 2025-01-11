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Питерец.ру » Общество » Студенты будут стажироваться в Пулково

Студенты будут стажироваться в Пулково

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gorod-plus.tv
Аэропорт «Пулково» примет на стажировку более 100 студентов

«Питерец.ру» сообщает, что в аэропорту «Пулково» пройдут стажировку 110 студентов. Это учащиеся из 11 регионов страны. Стажировка станет для студентов уникальной возможностью проявить себя и получить ценный опыт в одном из крупнейших аэропортов России.

Это не просто знакомство с работой аэропорта, а полноценное погружение в профессию. Студенты опробуют профессиональное оборудование, освоят новые навыки и научатся решать нестандартные задачи.

Программа стажировки включает в себя знакомство с организационной структурой аэропорта, изучение основных процессов и процедур, а также практическое применение полученных знаний. Стажеры будут обслуживать пассажиров, обрабатывать багаж и выполнять другие задачи.

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