Студенты будут стажироваться в Пулково

«Питерец.ру» сообщает, что в аэропорту «Пулково» пройдут стажировку 110 студентов. Это учащиеся из 11 регионов страны. Стажировка станет для студентов уникальной возможностью проявить себя и получить ценный опыт в одном из крупнейших аэропортов России.

Это не просто знакомство с работой аэропорта, а полноценное погружение в профессию. Студенты опробуют профессиональное оборудование, освоят новые навыки и научатся решать нестандартные задачи.

Программа стажировки включает в себя знакомство с организационной структурой аэропорта, изучение основных процессов и процедур, а также практическое применение полученных знаний. Стажеры будут обслуживать пассажиров, обрабатывать багаж и выполнять другие задачи.