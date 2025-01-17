В СПб утилизирован миллионный куб снега

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге утилизирован миллионный кубометр выпавшего за зиму снега. Больше всего снежных масс за эту зиму вывезли из Центрального и Петроградского р-нов.

Отмечается, что в целом прошедшая зима в СПб выдалась довольно снежной. Сейчас городские власти активно готовятся к следующему сезону. Так, в Смольном намерены оптимизировать работу снегоуборочной техники, чтобы в будущем более эффективно справляться с последствиями снегопадов. Кроме того, планируется улучшить взаимодействие между различными службами, ответственными за уборку.

Напоминаем, что ранее губернатор СПб Александр Беглов говорил о необходимости обеспечить качественную уборку улиц и тротуаров от снега и наледи в зимний период. Для этого в городе задействованы все необходимые ресурсы и техника.