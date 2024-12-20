Петербуржцы поразмышляли о счастье

«Питерец.ру» отмечает, что каждый человек хочет быть счастливым. Однако эта удовлетворенность жизнью приходит от разных вещей. Так что понимание счастья зависит от тех желаний и целей, к которым стремится человек.

Аналитики побеседовали с жителями СПб и поинтересовались, что нужно для счастья. 58% назвали хорошую работу, 33% – отпуск, 24% – семью. 21% связывают счастье с друзьями или новой любовью, а 20% надеются обрести это ощущение после выигрыша в лотерею.

Интересно, что погашение ипотеки и приобретение автомобиля не вошло в число наиболее популярных поводов для счастья. В пользу этих моментов высказались только 17% опрошенных. Также мало кто связывает счастье с браком – этих людей оказалось 10%.