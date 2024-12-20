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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы поразмышляли о счастье

Петербуржцы поразмышляли о счастье

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Петербуржцев спросили, с чем они связывают счастье? 

«Питерец.ру» отмечает, что каждый человек хочет быть счастливым. Однако эта удовлетворенность жизнью приходит от разных вещей. Так что понимание счастья зависит от тех желаний и целей, к которым стремится человек.

Аналитики побеседовали с жителями СПб и поинтересовались, что нужно для счастья. 58% назвали хорошую работу, 33% – отпуск, 24% – семью. 21% связывают счастье с друзьями или новой любовью, а 20% надеются обрести это ощущение после выигрыша в лотерею.   

Интересно, что погашение ипотеки и приобретение автомобиля не вошло в число наиболее популярных поводов для счастья. В пользу этих моментов высказались только 17% опрошенных. Также мало кто связывает счастье с браком – этих людей оказалось 10%.  

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