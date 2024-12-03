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В Петербурге вручили благодарности лучшим Волонтерам Победы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Депутат Госдумы Ольга Занко вручила благодарности лучшим Волонтерам Победы Санкт-Петербурга

В центре подготовки волонтеров 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла встреча регионального отделения  Волонтеров Победы с Председателем Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», депутатом Госдумы Ольгой Занко. Лидер движения обратилась к активистам Санкт-Петербурга и ответила на вопросы активистов: 

«Когда вся страна приезжает в Санкт-Петербург на Парад Военно-Морского Флота, люди отмечают, что Волонтёры Победы с особой теплотой заботятся о ветеранах и фронтовиках в Санкт-Петербурге. Хочется поблагодарить каждого из вас за вашу работу на протяжении всего года!»

В честь наступающего Дня волонтёра благодарственными письмами от депутата Государственной Думы и Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями были награждены члены регионального отделения, координаторы в учебных заведениях и районах, а также лучшие Волонтёры Победы Санкт-Петербурга.

Напомним, 18 ноября в Санкт-Петербурге открылся волонтерский региональный центр подготовки добровольцев ко Дню Победы. Это один из этапов подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Церемония открытия прошла в центре патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» на Шпалерной улице. За ближайшие полгода там предстоит обучить несколько тысяч волонтеров. После этого добровольцы будут задействованы в различных памятных акциях и, конечно, в параде Победы на Дворцовой площади 9 мая.

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