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Питерец.ру » Экономика » На СКА Арене завершен монтаж металлоконструкций кровли

На СКА Арене завершен монтаж металлоконструкций кровли

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Главгосэкспертиза
На «СКА Арене» полностью завершен монтаж несущих металлоконструкций центрального купола кровли

На строительной площадке нового ледового стадиона «СКА Арена» полностью завершен монтаж несущих металлоконструкций центрального купола кровли. 20 ферм весом от 140 до 190 тонн каждая подняты на проектную отметку +35 метров. Максимальный пролет несущих конструкций купола составляет 113,5 м.

«Завершен один из основных этапов строительства арены, выполнена надвижка металлоконструкций купола кровли и все 20 ферм общим весом 3700 тонн установлены в свое проектное положение», — сказал исполнительный директор строительной компании «СФЕРА» Анатолий Славинский.

Также сейчас на площадке ведется черновая отделка помещений с 1 по 5 этажи арены, монтируются инженерные сети и лифтовое оборудование (из 37 смонтированы восемь лифтов, еще шесть находятся в монтаже), на 40% выполнено остекление теплого контура здания. На стилобатной части стадиона специалисты компании-подрядчика ведут монтаж элементов металлоконструкций архитектурного фасада.

Напомним, что строительство «СКА Арены», самого большого ледового дворца в мире, началось прошлой весной, когда его проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Одновременно проводился конкурс на фасадные решения комплекса. Летом проект «СКА Арены» был представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Вместимость стадиона на хоккейных матчах будет составлять 21500 болельщиков, на концертах – до 23000. Строительство комплекса планируется завершить в конце 2022 года.

Генеральный подрядчик проекта – Группа компаний «ГОРКА», авторы архитектурной концепции – австрийское бюро Coop Himmelb(l)au.

Источник: Главгосэкспертиза
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