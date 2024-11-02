Студентов, убирающих снег, нужно мотивировать

С наступлением холодного сезона возникает необходимость убирать снег. Эта задача решается силами городских и коммунальных служб. Кроме того, в городе привлекают добровольцев, желающих помочь. Например, власти СПб намерены задействовать студенческие отряды, заключив с ребятами договор.

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев считает, что такие студенты нуждаются в дополнительном поощрении. Им можно было выдавать билеты в Мариинку и филармонию, на матчи хоккейного «СКА» и футбольного «Зенита», а также разрешить бесплатно посещать бани. С этим предложением парламентарий обратился к руководителю городского комитета по благоустройству Василию Пониделко.

«Питерец.ру» отмечает, что в СПб наблюдается дефицит кадров для зимней уборки. В настоящий момент укомплектованность штата составляет 75%.