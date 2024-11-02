Хандра, хандра – как с тобой бороться?

«Питерец.ру» отмечает, что осенью многие из нас начинают ощущать хандру. Ухудшается эмоциональное состояние, приходится вялость и сонливость, а былая активность несколько снижается. Однако есть способы, позволяющие привести организм в тонус.

В этот период специалисты рекомендуют обратить внимание на некоторые продукты. Например, в жирной рыбе содержатся вещества омега-3, оказывающие позитивное влияние на нервную систему. С этой целью будет полезно употреблять скумбрию, лосося или тунца.

Орехи хороши для восполнения нехватки магния, что помогает бороться с утомляемостью – например, можно употреблять грецкие огрехи и миндаль. Бананы и темный шоколад способствуют улучшению эмоционального состояния.