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Питерец.ру » Общество » Полицейский получил компенсацию в 5,5 миллионов

Полицейский получил компенсацию в 5,5 миллионов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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78.ru
Реабилитированный полицейский взыскал компенсацию из-за своего увольнения

Уголовное преследование приводит к определенным проблемам. Если оно оказывается справедливым, человек получает наказание, если – нет, то терпит определенные лишения. Например, остается без работы.

Именно это произошло с петербургским полицейским Владимиром Кулашенковым. В 2017 году в отношении этого мужчины завели дело о взятке, после чего его уволили. Но в 2021-м Кулашенкова реабилитировали: дело прекратили, поскольку отсутствовал состав преступления. В 2023-м этот полицейский был восстановлен на службе.

По данным «Питерец.ру», пострадавший обратился в суд и взыскал с Минфина и МВД почти 5,5 млн. руб. Это размер дополученной заработной платы за тот период, когда Кулашенков остался без работы из-за несправедливого уголовного преследования.

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