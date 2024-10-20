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Питерец.ру » Общество » В России отмечают День отца

В России отмечают День отца

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» поздравил петербургских глав семей с праздником

Роль отца в каждой семье очень важна и многогранна, это одна из основ полноценного общественного развития. Об этом напомнил Сергей Боярский, поздравляя петербуржцев с Днем отца.

По словам парламентария, этот молодой, но уже завоевавший популярность праздник призван в первую очередь обратить внимание на повышение престижа отцовства.

«Папа — это человек, который обеспечивает семью, защищает своих близких, свою Родину, является наставником и другом, опорой и примером для подражания. На отца всегда можно положиться и к нему всегда можно обратиться за советом и поддержкой», — сказал Сергей Боярский.

Лидер петербургских единороссов пожелал отцам крепкого здоровья для реализации всех намеченных планов на благо наших детей.

Праздник утвержден по указу Президента России Владимира Путина от 4 октября 2021 года «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

Этот праздник официально внесен и в календарь Санкт-Петербурга в 2022 году по инициативе депутатов фракции «Единой России» в парламенте Северной столицы.

Источник: Единая Россия
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