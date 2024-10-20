В России отмечают День отца

Роль отца в каждой семье очень важна и многогранна, это одна из основ полноценного общественного развития. Об этом напомнил Сергей Боярский, поздравляя петербуржцев с Днем отца.
По словам парламентария, этот молодой, но уже завоевавший популярность праздник призван в первую очередь обратить внимание на повышение престижа отцовства.
Лидер петербургских единороссов пожелал отцам крепкого здоровья для реализации всех намеченных планов на благо наших детей.
Праздник утвержден по указу Президента России Владимира Путина от 4 октября 2021 года «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».
Этот праздник официально внесен и в календарь Санкт-Петербурга в 2022 году по инициативе депутатов фракции «Единой России» в парламенте Северной столицы.