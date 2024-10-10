ента новостей

09:18
Где лучше всего построить карьеру?
08:50
В СПб хотят учить китайский
02:12
Петербургский гроссмейстер Евгений Левин занял 8-е место на этапе Кубка России по шахматам в Кстово, Мирослав Власенко – 16-й, Евгения Овод – на 27-м месте, а сенсационным победителем стал Таймаз Темирбеков из Дагестана.
23:28
Провалив заключительную четверть, баскетбольный «Зенит» сумел победить «Пари Нижний Новгород» со счётом 81:78, Бэйкон набрал 24 очка, Шеперд – 20
23:05
ВХЛ: петербургское «Динамо» со счётом 1:4 проиграло «Магнитке», ворота которой защищал Джелал-ад-Дин Амирбеков
21:00
В Петербурге подвели итоги служебно-боевой деятельности Северо-Западного округа Росгвардии
20:58
Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 открыли досрочно
17:00
Такси в СПб подорожало
15:13
Как насчет повышения по работе?
10:19
Ресурсы Роскомнадзора атаковали из зарубежных стран
10:06
В поселке Красный Бор мужчина ограбил пожилого собутыльника
09:59
В Кировском районе Ленобласти в ДТП погиб водитель автомобиля «Ваз 2106»
09:52
В центре Петербурга поймали дебошира, повредившего дорогую иномарку
09:42
В Петербурге поймали курьера мошенников, который сознался еще в десяти эпизодах обмана пенсионеров
09:36
На рынке в центре Петербурга мигранта ранили ножом за то, что без разрешения взял покататься автомобиль
08:25
Погибли, не добравшись до вершины Джаулагири
07:53
Подросток пришел в женской одежде – теперь родителей хотят лишить прав
02:09
Игровой день 8 октября в КХЛ: Михайлис снова забивает за «Металлург», а результативная серия Ливо в 15 матчей прервалась в игре «Салавата Юлаева» с ЦСКА
01:42
Кабмин утвердил перечень хостинг-провайдеров для государственных онлайн-ресурсов
01:38
Discord заблокировали в РФ
20:35
Петербургский мини-футбольный «Кристалл» не сумел пройти дальше в Кубке России после обидной ничьей с «ИрАэро», когда гол Боливара почти принёс столь нужную победу
19:21
«СКА-Нева» в Барнауле победила «Динамо-Алтай» со счётом 3:1, шайбы у петербуржцев забросили Горбушин, Нарзяев и Конозов
14:07
Спам-звонки будут блокировать в России
14:05
Фотовыставка «Донбасс. Прошлое и настоящее»
13:36
Каких специалистов активно ищут в СПб?
12:46
На развязке трасс А-180 и А-120 в Ленобласти полностью перекроют съезд
12:03
Можно сдать монеты
11:55
На Тихорецком проспекте иномарка сбила 16-летнюю девочку
11:52
В поселке Стеклянный рецидивист ограбил пенсионера
10:28
В Альпийском переулке избили 12-летнего подростка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В СПб хотят учить китайский

В СПб хотят учить китайский

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Какие языки желают учить жители Петербурга?

Специалисты по иностранным языкам утверждают, что люди, выучившие их, чувствуют себя гораздо свободнее. Конечно же, при таких знаниях появляется больше возможностей, поэтому желающих учить языки оказывается немало.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице увеличился интерес к китайскому языку, в связи с чем вырос спрос на частных преподавателей данного направления. Причем он увеличился на 48%.

Также петербуржцы хотят учить арабский и турецкий. Спрос на педагогов в этих дисциплинах вырос на 16%. Помимо этого, в СПб ищут преподавателей армянского – раньше желающих его учить было в 3 раза меньше.

Что касается интереса к китайскому, то он растет на фоне популярности восточных языков. Некоторое время назад китайский занимал 4 место по популярности, уступая английскому, немецкому и французскому. Теперь же он вышел на 2 место.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-08-2024, 08:31
Петербуржцы хотят учить языки
19-04-2016, 11:46
В школах Петербурга будут преподавать китайский язык
18-12-2017, 19:56
Петербуржцы охладели к китайскому
23-09-2024, 10:31
Вырос спрос на хирургов
17-01-2023, 09:06
Спрос на квартиры-студии вырос
4-03-2024, 09:03
Возраст перестал быть помехой для трудоустройства

Происшествия на дорогах

0
119
Вчера, 09:59
В Кировском районе Ленобласти в ДТП погиб водитель автомобиля «Ваз 2106»
0
132
8-10-2024, 11:55
На Тихорецком проспекте иномарка сбила 16-летнюю девочку
0
175
7-10-2024, 23:20
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки
0
188
7-10-2024, 23:14
В массовом ДТП на Санкт-Петербургском шоссе погибли водитель такси и его пассажирка
Наверх