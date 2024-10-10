В СПб хотят учить китайский

Специалисты по иностранным языкам утверждают, что люди, выучившие их, чувствуют себя гораздо свободнее. Конечно же, при таких знаниях появляется больше возможностей, поэтому желающих учить языки оказывается немало.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице увеличился интерес к китайскому языку, в связи с чем вырос спрос на частных преподавателей данного направления. Причем он увеличился на 48%.

Также петербуржцы хотят учить арабский и турецкий. Спрос на педагогов в этих дисциплинах вырос на 16%. Помимо этого, в СПб ищут преподавателей армянского – раньше желающих его учить было в 3 раза меньше.

Что касается интереса к китайскому, то он растет на фоне популярности восточных языков. Некоторое время назад китайский занимал 4 место по популярности, уступая английскому, немецкому и французскому. Теперь же он вышел на 2 место.