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Питерец.ру » Общество » Подросток пришел в женской одежде – теперь родителей хотят лишить прав

Подросток пришел в женской одежде – теперь родителей хотят лишить прав

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55
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Петербургский подросток пришел в школу в женской одежде – чиновники не намерены оставлять это без внимания

Гендерная вакханалия, которая царит в Европе и других странах прогнившего Запада, воспринимается у нас как аномалия. Поэтому различные проявления подобного рода не остаются без внимания властей.

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге 16-летний юноша пришел в школу в женской одежде. Городские чиновники обратились по этому поводу в суд и призвали лишить родителей прав.

Раньше этот мальчик уже находился в поле зрения властей. Однажды подросток нарядился как девочка, придя так на школьную линейку. Тогда родительских прав был лишен отец, причем он отказался от своего ребенка сам. Мать же заверила суд, что займется воспитанием сына, и ей поверили.

Однако оказалось, что за словами не последовали реальные действия. Теперь же мать тоже может быть лишена прав.

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