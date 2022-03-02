Песок как строительный материал

Благодаря своим внутренним свойствам песок является универсальным материалом, без которых невозможно произвести большинство строительных работ. Данный материал обладает целым рядом преимуществ. Правильно подобранный вид песка сможет обеспечить долговечность и износостойкость изделия или конструкции.

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Классификация и типы

Сегодня песок активно используется в сферах дорожного строительства, ландшафтном дизайне, сельском хозяйстве и промышленной деятельности.

Современный рынок предлагает большой ассортимент разновидностей строительного песка, среди которых:

Карьерный; Намывной; Сеяный; Речной; Морской.

Каждый из подвидов обладает уникальным набором свойств и предназначен для реализации конкретных задач. Карьерный тип обладает природным происхождением и характеризуется наличием большого процента посторонних примесей.

С целью повышения эксплуатационных возможностей материал подвергают обработке. В результате чего образуются два подвида: намывной и сеяный. Дополнительные уровни очистки предполагают дополнительные затраты, что повышает цену за 1м3. Именно поэтому их применяют на более ответственных этапах строительства.

Речной тип также имеет природное происхождение и добывается со дна и у берегов рек и прочих водоёмов. В своём применении он универсален и полностью оправдывает свою стоимость. Наиболее выгодно его приобретать вблизи месторождений. Однако, если вы нуждаетесь в крупных объёмах, выгоднее будет воспользоваться услугами профильных компаний.

Снизить затраты на доставку песка можно при обращении к ведущим поставщикам вашего региона, в арсенале которых находится собственная грузовая техника и самосвалы. Таким образом, вы сможете себя обеспечить оперативной доставкой продукции на объект в максимально сжатые сроки.

Как выбрать?

При покупке песка необходимо уделить внимание его принадлежности к определённому классу.

I класс – высококачественный материал, используемый для бетона, смесей и растворов;

II класс – изготовление бетонных, железобетонных конструкций и изделий.

Следует помнить, что при обращении в профильную фирму вы можете запросить сертификаты и паспорта качества на продукцию. Соответствие стандартам, согласно действующему законодательству, регламентируется ГОСТом.