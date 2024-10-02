ента новостей

16:57
В массовом ДТП на КАД пострадали три человека
16:20
В Петербурге задержали создателя и курьера наркомаркета
14:00
На трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение, в связи с монтажом П-образной опоры над проезжей частью
13:42
В Петербурге начался монтаж пролетов Большого Смоленского моста
13:35
В СПб и области восстановят 18 лагерей
13:14
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир иномарки
12:58
Траты на ставки растут
12:55
В Таиланде загорелся автобус перевозивший детей. Погибли 23 человека
12:29
Пять законопроектов о миграционной политике внесены в Госдуму
11:51
Россия в ближайшее время начнет выпуск планшетов с отечественной ОС
09:54
В Невском районе в ДТП пострадали водитель и 14-летний пассажир «ВАЗ 2114»
09:49
На Заставской улице задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании девушки
09:41
В храме в Красном Селе пожилая женщина повредила двери и иконы
09:29
В коммуналке на Гражданском проспекте ранили бритвой 16-летнюю девушку
08:28
На мосту через реку Тосна перекроют одну полосу в направлении Петербурга
08:24
Его обвиняют в уклонении от налогов
07:39
В Ленобласти хотят сохранить дома от сноса
21:24
Лучшими игроками сентября в КХЛ стали голкипер «Локомотива» Исаев, защитник «Сибири» Мёрфи и форвард «Северстали» Пилипенко, а Иван Демидов из СКА – лучший новичок
20:39
Волейбольное «Динамо-ЛО» в Новом Уренгое на тай-брейке проиграло клубу «Факел Ямал», у Дикарева – 18 очков
18:32
На трассе Р-23 в Гатчинском районе полностью перекроют движение
18:15
Иностранка заплатила за фиктивный брак
17:47
Активизировались мошенники с троянами
16:28
В ABBYY решили избавиться от российских специалистов
13:12
Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» поздравил петербургских пенсионеров с Международным днем пожилых людей
12:54
В Петергофе 56-летняя женщина ударила ножом своего супруга
12:46
Роскомнадзор обвинил Discord в распространении запрещенного контента
12:41
На трассе «Санкт-Петербург - Псков» в ДТП с грузовиком пострадали водитель мопеда и ребенок
12:28
В Приозерске водитель «Фольксвагена Пассат» погиб врезавшись в забор
12:22
В Калининском районе поймали подозреваемого в разбое на проспекте Металлистов
11:32
В Ленобласти при столкновении иномарок погибли оба водителя. Травмы получил ребенок
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение, в связи с монтажом П-образной опоры над проезжей частью

На трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение, в связи с монтажом П-образной опоры над проезжей частью

0
63
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 73 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения  А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, в Первомайском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Дата полного перекрытия движения: 4 октября 2024 года.

Время перекрытия: 00:10 – 00:30.

«В связи с производством работ по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью дороги, предназначенной для размещения на ней табло и знаков переменной информации, будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в обоих направлениях одновременно» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении с установленным по оси барьерным ограждением.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут» - добавил Пузыревский.

Подрядчик: ООО «ПрофИнженерСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-10-2023, 12:30
На трассе«Скандинавия» три раза полностью перекроют движение
21-09-2024, 16:03
В Ленобласти на федеральной трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение
9-06-2023, 16:24
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение
20-10-2023, 12:01
На трассе «Скандинавия» четыре раза полностью перекроют движение
11-10-2023, 17:02
В Ленобласти на рассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение
31-10-2023, 16:24
В Ленобласти на трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение

Происшествия на дорогах

0
1
Сегодня, 16:57
В массовом ДТП на КАД пострадали три человека
0
60
Сегодня, 13:14
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир иномарки
0
76
Сегодня, 09:54
В Невском районе в ДТП пострадали водитель и 14-летний пассажир «ВАЗ 2114»
0
111
Вчера, 12:41
На трассе «Санкт-Петербург - Псков» в ДТП с грузовиком пострадали водитель мопеда и ребенок
Наверх