Сезон лагерей начался

«Питерец.ру» сообщает, что на прошлой неделе в детских лагерях города и области началась первая смена. В настоящий момент открылись 69 таких учреждений – 11 в Петербурге и 58 в Ленобласти.

По словам Александра Беглова, запланирована серьезная оздоровительная кампания. В лагерях созданы отличные условия для отдыха школьников. Кроме того, юные петербуржцы смогут отправиться в лагеря 10 других регионов – ожидается, что в таком формате отдохнут более 102 тыс. человек.

Губернатор Северной столицы отметил, что в период лагерей продолжаются работы по благоустройству города. Например, в Солнечном открылся пляж, рассчитанный для маломобильных граждан. Продолжается реализация других важных проектов.