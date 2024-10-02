Россия в ближайшее время начнет выпуск планшетов с отечественной ОС

Серийный выпуск планшетов с отечественной защищенной мобильной операционной системой (ОС) начнется в России в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума «Цифровизация в современных реалиях — императив для обеспечения четырех свобод».

При этом Мишустин подчеркнул, что на первом этапе планшеты будут предоставляться учителям школ для работы с электронным образовательным контентом.

По словам премьер-министра, Россия уже обеспечивает себя более чем наполовину отечественными серверными платформами и системами хранения информации.

«Мы последовательно увеличиваем долю используемых электронных компонентов в их составе», — сказал он.

В целом Россия обладает современными технологиями, цифровыми платформами, освоила производство ряда сложных электронных устройств, добавил Мишустин.

В целом в последнее время граждане России стали чаще интересоваться отечественными планшетами, ноутбуками, смартфонами и компьютерами — с начала года спрос на них вырос на 90%, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Самыми популярными отечественными брендами в 2024 году стали iRU, FPlus, ICL-OSiO, Kvadra и Depo. Чаще всего наши граждане хотят приобрести российские компьютеры и ноутбуки. Планшеты и мобильные телефоны пока пользуются меньшим спросом, но серийный выпуск планшетов с отечественной защищенной мобильной ОС, на мой взгляд, способен переломить эту тенденцию», - отметил депутат.

Важным шагом стал выход в ритейл российских брендов, именно он обеспечивает им широкую доступность и признание среди конечных потребителей, считает Немкин. «Использование отечественных планшетов учителями также поможет разработчикам оперативно получить обратную связь «с полей» и усовершенствовать разработку в короткие сроки», добавил он.

В августе ГК «Аквариус» представила на форуме «Армия-2024» шесть новых отечественных ноутбуков, а также новый корпоративный планшет AQpad R480M. Устройство поддерживает ОС «Аврора» и Ред ОС. Планшет находится на финальной стадии разработки, ожидается, что он должен попасть в реестр Минпромторга РФ осенью.