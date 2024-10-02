Россия в ближайшее время начнет выпуск планшетов с отечественной ОС

Серийный выпуск планшетов с отечественной защищенной мобильной операционной системой (ОС) начнется в России в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума «Цифровизация в современных реалиях — императив для обеспечения четырех свобод».
При этом Мишустин подчеркнул, что на первом этапе планшеты будут предоставляться учителям школ для работы с электронным образовательным контентом.
По словам премьер-министра, Россия уже обеспечивает себя более чем наполовину отечественными серверными платформами и системами хранения информации.
В целом Россия обладает современными технологиями, цифровыми платформами, освоила производство ряда сложных электронных устройств, добавил Мишустин.
В целом в последнее время граждане России стали чаще интересоваться отечественными планшетами, ноутбуками, смартфонами и компьютерами — с начала года спрос на них вырос на 90%, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Важным шагом стал выход в ритейл российских брендов, именно он обеспечивает им широкую доступность и признание среди конечных потребителей, считает Немкин. «Использование отечественных планшетов учителями также поможет разработчикам оперативно получить обратную связь «с полей» и усовершенствовать разработку в короткие сроки», добавил он.
В августе ГК «Аквариус» представила на форуме «Армия-2024» шесть новых отечественных ноутбуков, а также новый корпоративный планшет AQpad R480M. Устройство поддерживает ОС «Аврора» и Ред ОС. Планшет находится на финальной стадии разработки, ожидается, что он должен попасть в реестр Минпромторга РФ осенью.