Осужден за фейки об армии

Создание фейков – далеко не безобидное занятие. В некоторых ситуациях подобные вещи могут привести к серьезным неприятностям. Ну а фейковые публикации о российской армии и вовсе караются тюремными сроками.

«Питерец.ру» сообщает, что в Колпинском суде СПб вынесен приговор мужчине, распространявшему фейки о Вооруженных силах РФ. Мужчина публиковал их в своем Телеграмм-канале.Фейковый ролик длительностью менее минуты был размещен 2 года назад.

Именно он стал поводом для возбуждение уголовного дела. В итоге петербуржца признали виновным и дали 4 годам колонии. Приговоренный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также осужденному запретили вести деятельность в социальных сетях в течение нескольких лет.