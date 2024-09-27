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Питерец.ру » Общество » Осужден за фейки об армии

Осужден за фейки об армии

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербуржец получил срок за фейковые материалы об армии

Создание фейков – далеко не безобидное занятие. В некоторых ситуациях подобные вещи могут привести к серьезным неприятностям. Ну а фейковые публикации о российской армии и вовсе караются тюремными сроками.

«Питерец.ру» сообщает, что в Колпинском суде СПб вынесен приговор мужчине, распространявшему фейки о Вооруженных силах РФ. Мужчина публиковал их в своем Телеграмм-канале.Фейковый ролик длительностью менее минуты был размещен 2 года назад.

Именно он стал поводом для возбуждение уголовного дела. В итоге петербуржца признали виновным и дали 4 годам колонии. Приговоренный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также осужденному запретили вести деятельность в социальных сетях в течение нескольких лет.

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