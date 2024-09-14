Новый год будет поскромнее

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы уже начали подготовку к новогодним и рождественским праздникам. Речь идет о работах по украшению города. В Смольном будут искать подрядчика для соответствующего оформления.

Город намерен закупить специальные световые композиции, на что будет выделено 93 млн. руб. Планируется, что общие расходы по украшению улиц составят около 315 млн. руб. Кстати, в 2023-м на это было выделено 919 млн. руб. Так что власти намерены отпраздновать Новый год и Рождество скромнее, чем это было раньше.

Сокращение трат обусловлено объективными причинами. Сейчас идет СВО, и наши соотечественники ведут боевые действия, защищая Родину. В такой ситуации не совсем уместно много тратить на праздники.