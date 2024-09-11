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Питерец.ру » Общество » На трассе «Сортавала» в районе Сосново полностью перекроют движение

На трассе «Сортавала» в районе Сосново полностью перекроют движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 47 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Сосновском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Дата полного перекрытия движения: 13 сентября 2024 года.

Время перекрытия: 00:00 – 00:20; 00:50 – 01:10.

«В связи с производством работ по монтажу П-образных металлических опор над проезжей частью дороги будет два раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по федеральной трассе А-121 «Сортавала» в направлении Санкт-Петербурга. Движение в направлении Ленинградской области будет осуществляться в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении с установленным по оси барьерным ограждением.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами, светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета и патрульные экипажи ГИБДД для регулирования движения.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут» - добавил Пузыревский.

Подрядчик: ООО «К-Телематика».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Приозерский район
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