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Питерец.ру » Общество » На трассе «Сортавала» в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Сортавалы

На трассе «Сортавала» в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Сортавалы

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Опубликовал: Вадик Котов
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На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области полностью перекроют движение в направлении Сортавалы

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 57 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Раздольевском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Дата полного перекрытия движения:  28 июня 2024 года.

Время перекрытия: 00:00 – 00:20.

«В связи с производством работ по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью дороги предназначенной для размещения на ней табло переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе А-121 в направлении Сортавалы. Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении с установленным по оси металлическим барьерным ограждением.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут» - добавил Пузыревский.

Подрядчик: ООО «ПрофИнженерСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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