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Питерец.ру » Общество » На трассе «Сортавала» полностью перекроют движение

На трассе «Сортавала» полностью перекроют движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 26 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Агалатовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Дата полного перекрытия движения:  25 апреля 2024 года.

Время перекрытия:

1) В направлении Ленинградской области:  00:00 – 00:20; 00:40 – 01:00;

2) В направлении Санкт-Петербурга: 01:30 – 01:50; 02:10 – 02:30.

«В связи с производством работ по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью дороги будет четыре раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по федеральной трассе А-121 «Сортавала». Два раза в направлении Ленинградской области и два раза в направлении Санкт-Петербурга. Одновременного закрытия обоих направлений не будут» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении с установленным по оси металлическим барьерным ограждением.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами, светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета и патрульные экипажи ГИБДД для регулирования движения.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут» - добавил Пузыревский.

Подрядчик: ООО «К-Телематика».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
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