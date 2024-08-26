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Питерец.ру » Общество » В Василеостровском районе единороссы проверили ход строительства новой школы

В Василеостровском районе единороссы проверили ход строительства новой школы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Контроль за строительством и ремонтом социально важных объектов — один из приоритетов Народной программы партии

Секретарь Василеостровского районного отделения «Единой России» Галина Королёва вместе с коллегами осмотрела помещения школы № 708, строительство которой должно завершиться к началу сентября. Выезд стал частью реализации партийного проекта «Новая школа» и контроля за воплощением в жизнь проектов, вошедших в народную программу единороссов в Северной столице.

Участники встречи осмотрели помещения, обсудили оперативные вопросы по окончанию работ, благоустройству пришкольной территории и оснащению кабинетов. Накануне в том, что работы выполняются качественно и в срок, убедились и родители будущих учеников образовательной организации — для них провели первое собрание. 

«Школа, которая получила название «Открытие», перед стартом нового учебного года преображается на глазах. Готовность учреждения составляет 98 процентов, на прошлой неделе в здание начали завозить мебель и оборудование», — рассказала Галина Королёва.

Она добавила, что строительная компания организует безопасный путь к школе — будет проложена дорога и установлены остановочные павильоны на улице Чирикова, а на проспекте Крузенштерна подрядчики обновят тротуары, сделают дополнительные пешеходные переходы и светофоры.

Народная программа «Единой России» сбалансирована с ключевыми параметрами национальных проектов и госпрограмм. Ее реализацию контролируют депутаты совместно с региональными профильными ведомствами и муниципалитетами.

Источник: Единая Россия
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