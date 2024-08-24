Петербурженку обманул интернет-альфонс

Интернет стал отличным инструментом для знакомства. Одинокие люди находят друг друга на специальных сайтах, образовываются семьи. Однако подобные площадки также являются орудием в руках мошенников.

«Питерец.ру» сообщает, что 45-летняя петербурженка познакомилась в интернете с мужчиной по имени Али. Сначала он попросил в долг 1,5 млн. руб. на открытие бизнеса, а потом несколько раз занимал на его развитие.

В итоге доверчивая дама сделала несколько переводов – альфонс получил в общей сложности 16,7 млн. руб. Этот мошенник обманывал женщину с 2019 года, но потом интернетный Али пропал.

Осознав, что ее обманули, петербурженка обратилась в правоохранительные органы. Но вернуть свои деньги она вряд ли сможет.