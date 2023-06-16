Мультимедийный проект «Женское лицо российского космоса» в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»

В музейно-выставочном центре «Россия - моя история» открылся мультимедийный проект «Женское лицо российского космоса»

Проект посвящён 60-летнему юбилею полета Терешковой Валентины Владимировны.

Свой космический полёт Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6», он продолжался почти трое суток. Она остается не только первой, но и единственной женщиной, совершившей одиночный космический полет.

У слова «первопроходец» нет женского рода. Но есть лицо и судьба - великая, неповторимая судьба. Единственная - и крепко связанная с историей нашей страны.

Считается, что покорение космоса — это мужская работа, но женщины космонавты выполняют ее наравне с мужчинами, не уступая ни в знаниях, ни в героизме и профессионализме. От России в космосе побывало пять женщин и каждый такой полет можно назвать историческим.

Редкие фотографии «пяти звёзд» отечественной космонавтики – позволят зрителю не только познакомиться с особенностями подготовки

к космическому полёту и работе на орбите нашей планеты, но и раскроют подробности простой жизни героинь-покорительниц космического пространства.

Сильные и женственные, смелые и трогательные, сосредоточенные и влюбленные в жизнь и свою работу – такими их запомнил объектив фотоаппарата и все жители нашей огромной страны.

В рамках мультимедийного проекта посетители смогут посмотреть фильмы о космосе:

«Земля в иллюминаторе» (2015) - документальный фильм о жизни космонавтов на МКС.

ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА. ЧАЙКА И ЯСТРЕБ (2013) - документальный фильм о полете Валентины Терешковой 16 июня 1963 г.

ЖЕНСКИЙ КОСМОС (2013) - на примере семи женщин — четырёх россиянок и трех американок в фильме рассказывается об истории «женского космоса».

Поздравление космонавтов МКС с 5-летием МВЦ «Россия - Моя история» (2022)

Мультимедийный проект расположится в атриуме Исторического парка и продлится до 30 июня.

Вход свободный.