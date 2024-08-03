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Питерец.ру » Общество » Центр КЦСОН получит современное оборудование

Центр КЦСОН получит современное оборудование

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Власти Петербурга приобретут современное оборудование для Комплексного центра соцобслуживания

«Питерец.ру» отмечает, что власти Северной столицы приобретут специальное оборудование для Социального центра. Речь идет о панели для отделения, где оказывается психологическая помощь. Это упростит работу с людьми пожилого возраста.

Также предоставят аппаратуру для занятий музыкой и культурных мероприятий. Кроме того, власти помогут с необходимыми атрибутами для досугового отделения. Туда нужна зеркальная панель для танцев и проведения гимнастики.

Губернатор Беглов принял соответствующие решения после посещения этого центра. Александр Дмитриевич отметил, что КЦСОН существует уже более 20 лет и смог стать для кого-то вторым домом. Градоначальник пообщался с людьми, ответил на их вопросы и рассказал о проекте, который направлен на поддержку старшего поколения.

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