Центр КЦСОН получит современное оборудование

«Питерец.ру» отмечает, что власти Северной столицы приобретут специальное оборудование для Социального центра. Речь идет о панели для отделения, где оказывается психологическая помощь. Это упростит работу с людьми пожилого возраста.

Также предоставят аппаратуру для занятий музыкой и культурных мероприятий. Кроме того, власти помогут с необходимыми атрибутами для досугового отделения. Туда нужна зеркальная панель для танцев и проведения гимнастики.

Губернатор Беглов принял соответствующие решения после посещения этого центра. Александр Дмитриевич отметил, что КЦСОН существует уже более 20 лет и смог стать для кого-то вторым домом. Градоначальник пообщался с людьми, ответил на их вопросы и рассказал о проекте, который направлен на поддержку старшего поколения.