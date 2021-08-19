Семья депутата КПРФ Евгения Осечинского, проживающего в Сосново "случайно" оказались первыми в очереди на предоставление земельного участка для многодетных детей. Раздел земельных участков на берегу озера Раздолинское проводила администрация Приозерского района. Ранее администрация Сосново попыталась выпросить эту территорию для обустройства пляжной инфраструктуры, но не нашла понимания с районом. Процесс оформления части пляжа под ИЖС поможет узнать полько прокуратура.
В Ленобласти часть пляжа досталась местному депутату
0
36
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Кусок пляжа в Сосново официально достался семье депутата КПРФ Евгения Осечинского
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"