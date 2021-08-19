В Ленобласти часть пляжа досталась местному депутату

Семья депутата КПРФ Евгения Осечинского, проживающего в Сосново "случайно" оказались первыми в очереди на предоставление земельного участка для многодетных детей. Раздел земельных участков на берегу озера Раздолинское проводила администрация Приозерского района. Ранее администрация Сосново попыталась выпросить эту территорию для обустройства пляжной инфраструктуры, но не нашла понимания с районом. Процесс оформления части пляжа под ИЖС поможет узнать полько прокуратура.