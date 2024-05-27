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Питерец.ру » Общество » «Город добрых людей» – праздник в честь Дня города

«Город добрых людей» – праздник в честь Дня города

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
«Город добрых людей» – праздник в честь Дня города, посвященный волонтерам Санкт-Петербурга

В этот великий юбилейный год, когда Петербург отмечает свои 321 год, мы приглашаем всех жителей города присоединиться к нам в праздновании Дня города театрализованный концерт-бенефис (далее – Мероприятие), посвященный волонтерскому движению «Город добрых людей». Организатор мероприятия: Подростково-молодежный клуб Петроградского района.

Мероприятие «Город добрых людей» – это не просто праздник, это особый момент, когда мы собираемся вместе, чтобы отметить не только день рождения нашего прекрасного города, но и выразить нашу искреннюю благодарность волонтерам. Эти невероятные люди, вкладывая свое сердце и душу в благоустройство и развитие Санкт-Петербурга, делают его лучше каждый день.

Вас ждет увлекательное и разнообразное шоу с участием талантливых артистов и музыкантов, которые подарят вам яркие эмоции и незабываемые впечатления. Программа «Город добрых людей» будет наполнена разнообразными и увлекательными мероприятиями, где каждый сможет поучаствовать в интересных мероприятиях и узнать больше о деятельности волонтеров городских социально ответственных организаций:

Добро.Центр Петроградского раойна; Региональная общественная организация «Молодежь Петербурга»; Санкт‑Петербургское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»; Регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движения Первых» в Санкт-Петербурге; Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк». Самые активные участники смогут получить фирменные подарки от организаторов каждой интерактивной зоны.

В рамках мероприятия будут отмечены и награждены активисты Петроградского района и города за их выдающийся вклад в развитие общества и благоустройство нашего города. Мы верим, что "Город добрых людей" станет знаковым событием для всего Санкт-Петербурга, объединяя нас в едином порыве благодарности и уважения к тем, кто делает наш город лучше. Присоединяйтесь к нам и станьте частью этого важного праздника!

Дата и время: 28 мая 2024 года, с 17:00 до 20:00

Место: Детский технопарк «Кванториум Санкт-Петербург»

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