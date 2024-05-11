Отважных дагестанцев наградят

Трое уроженцев Дагестана (Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов) получат награду благодаря своим действиям по спасению людей, находящихся в автобусе, упавшем в Мойку. Увидев происшествие, эти смельчаки бросились в воду, чтобы вытащить пострадавших пассажиров.

Мужчины ехали в Петербурге на молитву и оказались очевидцами аварии автобуса. Сначала они хотели докричаться до водителя, но, не получив ответа, стали спасать упавших в реку. Поступок своих земляков оценил глава Дагестана Сергей Меликов, который и принял решение о награждении.

Напоминаем, что накануне в СПб произошла трагедия. Рейсовый автобус с пассажирами угодил в реку Мойка и начал тонуть. К сожалению, есть погибшие. По имеющимся данным, происшествие возникло, поскольку водитель не справился с управлением.