Глава Дагестана Сергей Меликов решил переименовать стадион в Махачкале, который был назван в честь Елены Исинбаевой, выразил своё мнение и Гаджи Гаджиев

«Питерец.ру» обратил внимание повышенный интерес к персоне Елены Исинбаевой: чем же вызван обострённый интерес к персоне двукратной Олимпийской чемпионке в лёгкой атлетике?

Дело в том, что в отношении живущей за границей Исинбаевой было начато некое расследование на предмет связи с российской армией. Всё просто: Исинбаева имеет воинское звание майор. Зарубежные СМИ выяснили, что Исинбаева более полутора лет постоянно проживает в испанском Тенерифе (Канарские острова). МОК, который так активно препятствует участию российских спортсменов в Олимпийском движении (выдвигая требования из серии «команда беженцев»), начал в отношении Исинбаевой некую «проверку». Расследование завершилось, и полномочия Исинбаевой в МОК подтверждены. Выступила с пространным заявлением и сама спортсменка.

Тем временем глава Дагестана Сергей Меликов уже предложил назвать махачкалинский стадион имени Исинбаевой в честь самбиста Станислава Гаджиева. Поддержал Меликова легенда отечественного тренерского цеха, 77-летний президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев. Президент петербургской федерации биатлона в ответ на слова Исинбаевой о том, что её звание майора – «чисто номинальное» напомнил прыгунье в высоту о присяге.