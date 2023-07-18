ента новостей

20:50
Глава Дагестана Сергей Меликов решил переименовать стадион в Махачкале, который был назван в честь Елены Исинбаевой, выразил своё мнение и Гаджи Гаджиев
16:56
Петербургские юноши и девушки стали бронзовыми призёрами первенств России по хоккею на траве
14:58
В Бокситогорске задержали устроившего дебош пьяного водителя иномарки
14:04
Петербургские бойцы в зоне СВО получили груз помощи от спортивного сообщества Северной столицы
14:00
Петербургские депутаты почтили память детей, погибших при эвакуации на станции Лычково
13:28
В Петербурге общественники помогли участникам СВО добиться положенных социальных льгот и выплат
13:25
Музей истории медицины и фармации «РетроФармаМед» отмечает День зубного техника
12:56
В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии «синтетики»
11:33
В Тосно пенсионерка перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей
11:08
Волонтеры убрали мусор в заказнике на Березовых островах в Финском заливе
11:02
Ленобласть получит 70 новых автобусов
10:58
В Ленобласти задержан пожилой эксгибиционист с криминальным прошлым
10:51
Росгвардейцы уничтожили бронемашину М-2 «Брэдли» ВСУ
10:47
В Ленобласти 62-летний мигрант пытался изнасиловать 76-летнюю женщину
10:39
В Ленобласти спалили автомобиль эколога
10:34
В Петербурге пожилой коммерсант перевел мошенникам более 5 млн рублей
00:48
Игорь Ожиганов стал хоккеистом московского «Динамо» за компенсацию СКА в 10 тысяч рублей. А что, так можно было? Да!
20:35
В Приозерске в массовом ДТП пострадали два человека
19:52
Баскетбольный «Зенит» пригласил центрового Дублевича, продлил контракты с Эртелем, Моэрманом и Фрэйзером, а 37-летний Фридзон покинул петербургский клуб
17:30
В Ленобласти сотрудники ГИБДД со стрельбой задерживали «Жигули»
16:02
Вратарь «Зенита» Одоевский дебютировал за «Волгарь» в ФНЛ и пропустил уже на 1-й минуте, «Ленинградец» не реализовал пенальти и другие итоги старта первого футбольного дивизиона
16:00
Концерт в честь 75-летия со дня рождения Михаила Задорнова
15:53
В Мариинском дворце открылась выставка «Родом из СССР»
14:55
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке брига «Россия»
13:50
Мариупольских школьников в лагере «Дружных» навестили с подарками
12:55
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 17 по 23 июля
12:52
Выставка «Птицы мира»
12:48
В Колпино иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
12:45
Выставка «Суррогаты»
12:40
Мигранта, подозреваемого в убийстве задержали в Московской области
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Глава Дагестана Сергей Меликов решил переименовать стадион в Махачкале, который был назван в честь Елены Исинбаевой, выразил своё мнение и Гаджи Гаджиев

Глава Дагестана Сергей Меликов решил переименовать стадион в Махачкале, который был назван в честь Елены Исинбаевой, выразил своё мнение и Гаджи Гаджиев

0
5
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.mk.ru
На эту тему высказался и петербургский биатлонист Дмитрий Васильев, и не только он.

«Питерец.ру» обратил внимание повышенный интерес к персоне Елены Исинбаевой: чем же вызван обострённый интерес к персоне двукратной Олимпийской чемпионке в лёгкой атлетике?

Дело в том, что в отношении живущей за границей Исинбаевой было начато некое расследование на предмет связи с российской армией. Всё просто: Исинбаева имеет воинское звание майор. Зарубежные СМИ выяснили, что Исинбаева более полутора лет постоянно проживает в испанском Тенерифе (Канарские острова). МОК, который так активно препятствует участию российских спортсменов в Олимпийском движении (выдвигая требования из серии «команда беженцев»), начал в отношении Исинбаевой некую «проверку». Расследование завершилось, и полномочия Исинбаевой в МОК подтверждены. Выступила с пространным заявлением и сама спортсменка.

Тем временем глава Дагестана Сергей Меликов уже предложил назвать махачкалинский стадион имени Исинбаевой в честь самбиста Станислава Гаджиева. Поддержал Меликова легенда отечественного тренерского цеха, 77-летний президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев. Президент петербургской федерации биатлона в ответ на слова Исинбаевой о том, что её звание майора – «чисто номинальное» напомнил прыгунье в высоту о присяге.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-07-2016, 16:20
Мутко и Исинбаева — за роспуск IAAF
30-10-2012, 00:07
СКА одержали победу над «Спартаком»
27-01-2021, 09:27
Навальный обошел Путина
19-10-2012, 08:27
Петербургским подросткам о спорте расскажет Елена Исинбаева
9-11-2015, 22:40
Грандиозный скандал в российской лёгкой атлетике: Мутко отверг обвинения WADA
10-08-2015, 08:03
Против Боярского применены санкции

Происшествия на дорогах

0
125
Вчера, 20:35
В Приозерске в массовом ДТП пострадали два человека
0
121
Вчера, 12:48
В Колпино иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
0
132
Вчера, 12:34
В Приморском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
190
16-07-2023, 11:48
В Ленобласти «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека
Наверх