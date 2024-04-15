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Питерец.ру » Общество » На Пискаревском мемориале прошла торжественно-памятная акция «Блокадный трамвай»

На Пискаревском мемориале прошла торжественно-памятная акция «Блокадный трамвай»

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Опубликовал: Вадик Котов
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15 апреля в петербургском Горэлектротрансе вспоминают подвиг блокадных трамвайщиков.

15 апреля в петербургском Горэлектротрансе вспоминают подвиг блокадных трамвайщиков.

Торжественно-памятная программа, посвященная транспортникам осажденного Ленинграда, прошла сегодня на Пискаревском мемориальном кладбище.

Трамвай был единственным видом городского транспорта в блокадном городе. Вместе с пассажирскими работали санитарные вагоны. Грузовые трамваи привлекались к эвакуации жителей районов, приближенных к линии фронта, а также для заготовки дров, подвозки сырья и материалов для промышленных предприятий, расчистки города от снега и мусора, строительстве оборонительных сооружений.

Трамвайное движение прервалось лишь однажды, 8 декабря 1941 г., из-за перебоев с электроснабжением и возобновилось 15 апреля 1942 года. В тот день на пять маршрутов №№ 3, 7, 9, 10, 12 вышли 116 поездов.

Источник: Горэлектротранс
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