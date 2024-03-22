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Питерец.ру » Общество » Благодаря петербуржцам в Антарктиде тоже появилась связь

Благодаря петербуржцам в Антарктиде тоже появилась связь

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Специалисты из СПб установили связь на антарктической станции

Технологии сотовой связи казались чем-то фантастическим в 90-х годах. Однако сегодня они используются практически по всему земному шару. Такая связь имеется даже в Антарктике.

«Питерец.ру» сообщает, что на антарктической станции Беллинсгаузен появилась сотовая связь. Для этого была установлена станция 2G, в запуске проекта участвовали специалисты из Северной столицы.

Благодаря возможностям новой сети, осуществляется мобильная связь, и передаются научно-исследовательская информация. Проект реализован совместными усилиями компании МТС и ученых, работающих в Антарктиде.

При установке учитывались климатические условия ледового материка. Российский оператор развивает связь в Антарктиде с 2020 года. Сейчас она установлена на 5 станциях.

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