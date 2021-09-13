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Питерец.ру » Общество » 30 лет сотовой связи

30 лет сотовой связи

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
club.dns-shop.ru
Когда у нас появилась сотовая связь?

Сегодня невозможно представить мир без мобильных телефонов. Они настолько прочно вошли в наш быт, что ими пользуются даже дети. Современной молодежи порой трудно представить, что раньше было совершенно не так.

Первая сотовая связь в РФ появилась 30 лет назад. 9 сентября 1991 года петербургский градоначальник Анатолий Собчак пообщался таким способом со своим коллегой из Сиэтла Норманом Райсом.

В 90-е годы мобильники были намного больше современных гаджетов. Такими телефонами обладали единицы – богатые предприниматели. Мобильная связь в то время была баснословно дорогой. Первые сотовые телефоны стоили 5 тыс. долларов, а минута разговора – 1,5 доллара.

Спрос на мобильники вырос на рубеже веков, а в 2000-х – сотовые получили более широкое распространение. Технологии постоянно развивались, появлялись новые мобильные вышки.

Когда-то чтобы поймать хороший сигнал, нужно было залезть на дерево или найти другую возвышенность. Постепенно качество связи возросло, и через некоторое время люди стали отказываться от домашних телефонов. Но 30 лет назад трудно было представить, что сотовую связь ждут какие-либо перспективы.

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