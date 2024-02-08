Почему возникли проблемы с начислением за газ?

Жалобы граждан на завышенную оплату коммунальных услуг уже стали чем-то привычным, потому не вызывают какого-либо удивления. В начислениях ошибаются коммунальщики, газовики и другие инстанции. Только вот эти ошибки почему-то оказываются не в пользу абонентов.

На этот раз властям Ленобласти пришлось разбираться с аномальными квитанциями за услугу газоснабжения. Жители региона стали жаловаться на начисления в прошлом месяце, из-за чего начинали писать губернатору Дрозденко. Глава региона поручил своим подчиненным разобраться в ситуации.

В итоге в «Газпром» было направлено предостережение относительно неверных начислений. Компания провела проверку по данному факту, в результате которой был выявлен факт технического сбоя. Теперь будет произведен перерасчет – с 10 по 14 февраля жители Ленобласти получат новые квитанции.