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Питерец.ру » Общество » Почему возникли проблемы с начислением за газ?

Почему возникли проблемы с начислением за газ?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vbglenobl.ru
По какой причине жители Ленобласти получили аномальные квитанции за газ?

Жалобы граждан на завышенную оплату коммунальных услуг уже стали чем-то привычным, потому не вызывают какого-либо удивления. В начислениях ошибаются коммунальщики, газовики и другие инстанции. Только вот эти ошибки почему-то оказываются не в пользу абонентов.

На этот раз властям Ленобласти пришлось разбираться с аномальными квитанциями за услугу газоснабжения. Жители региона стали жаловаться на начисления в прошлом месяце, из-за чего начинали писать губернатору Дрозденко. Глава региона поручил своим подчиненным разобраться в ситуации.

В итоге в «Газпром» было направлено предостережение относительно неверных начислений. Компания провела проверку по данному факту, в результате которой был выявлен факт технического сбоя. Теперь будет произведен перерасчет – с 10 по 14 февраля жители Ленобласти получат новые квитанции.

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