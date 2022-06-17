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Питерец.ру » Общество » Сколько хранить квитанции ЖКХ

Сколько хранить квитанции ЖКХ

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В течение какого срока хранить оплаченные квитанции?

Неверно произведенные расчеты по квитанциям ЖКХ, махинации при начислениях – с этими и другими проблемы иногда сталкиваются наши граждане. Такие ошибки могут быть случайными или умышленными. Но жильцам в любом случае приходится разбираться с коммунальщиками.

Как защитить себя от неверных начислений? Эксперт Екатерина Аралина советует сохранять квитанции за коммунальные услуги в течение 3 лет. Именно такой срок предусмотрен российским законодательством. Имея на руках квитанции и чеки об оплате услуг, вы сможете отстаивать свои права в суде. Лучше сохранять чеки в электронном виде, а бумажные образцы – сканировать.

«Питерец.ру» отмечает, что к рекомендации эксперта стоит прислушаться. Если не сохранять квитанции и чеки, могут возникнуть проблемы. Без этого будет трудно доказать ошибочность начислений ЖКХ.

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