Сколько хранить квитанции ЖКХ

Неверно произведенные расчеты по квитанциям ЖКХ, махинации при начислениях – с этими и другими проблемы иногда сталкиваются наши граждане. Такие ошибки могут быть случайными или умышленными. Но жильцам в любом случае приходится разбираться с коммунальщиками.

Как защитить себя от неверных начислений? Эксперт Екатерина Аралина советует сохранять квитанции за коммунальные услуги в течение 3 лет. Именно такой срок предусмотрен российским законодательством. Имея на руках квитанции и чеки об оплате услуг, вы сможете отстаивать свои права в суде. Лучше сохранять чеки в электронном виде, а бумажные образцы – сканировать.

«Питерец.ру» отмечает, что к рекомендации эксперта стоит прислушаться. Если не сохранять квитанции и чеки, могут возникнуть проблемы. Без этого будет трудно доказать ошибочность начислений ЖКХ.