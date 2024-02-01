В декрет уходят не только матери

В последние годы наблюдается тенденция, когда в декретный отпуск уходят не только матери, но и отцы. Такой вариант более удобен некоторым семьям, поэтому с малышом сидит отец. По крайней мере, декрет оформляется на него.

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в декретном отпуске в Северной столице и ЛО примерно 1,6 тыс. жителей. Речь идет о представителях сильной половины человечества. Всего же такой отпуск положен для 156 тыс. семей СПб и области. Поэтому процент пап, оставшихся в декрете, оказался небольшим – чуть более 1%. Если брать общие показатели по стране, то они составляют 2-2,5%.

Такая ситуация объясняется сильным разрывом между женской и мужской зарплатами. В большинстве случаев семье выгодно, чтобы работу продолжал мужчина. Но, как мы видим, из этого правила бывают исключения.