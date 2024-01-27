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Питерец.ру » Общество » Город отмечает важный юбилей

Город отмечает важный юбилей

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kaliningrad.er.ru
Прошло 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица отмечает знаковое событие. Ровно 80 лет назад с Ленинграда была снята ужасающая блокада. Город был полностью освобожден от фашистских захватчиков. Этот сложнейший период продлился 872 дня.

Есть мнение, что Ленинград стал единственным городом в мировой истории, которому удалось выдержать столь долгую осаду. Возможно, были и другие подобные случаи. Но это не отменяет важность подвига ленинградцев.

Губернатор Беглов подчеркнул, что годовщину снятия блокады отмечает вся страна. Ну а Петербург на какое-то время вновь становится Ленинградом. Во время войны жители города выдержали немыслимые испытания, но смогли выстоять и победить.

В честь юбилея снятия блокады пройдет несколько мероприятий, некоторые из них уже завершились. Сегодня состоится праздничный салют, а также дадут залп из стен Петропавловской крепости.

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