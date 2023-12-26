В Рощино открылась новая ледовая арена «Флагман»

В Рощино открылась для посетителей новая ледовая арена «Флагман» и реконструированный стадион, оснащенные самыми современными установками для отопления футбольного поля и заморозки льда.

«В спортивном комплексе, который предназначен не только для соревнований по хоккею и фигурному катанию, но и для тренировок местных дворовых команд, созданы удобные раздевалки, тренерские и медицинский кабинет, котельная и гимнастический зал для фигуристов — благодаря им спортивный комплекс может работать зимой и летом», - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, курирующий спорт в регионе.