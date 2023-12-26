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Питерец.ру » Общество » В Рощино открылась новая ледовая арена «Флагман»

В Рощино открылась новая ледовая арена «Флагман»

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71
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Рощино открылась для посетителей новая ледовая арена «Флагман» и реконструированный стадион

В Рощино открылась для посетителей новая ледовая арена «Флагман» и реконструированный стадион, оснащенные самыми современными установками для отопления футбольного поля и заморозки льда.

«В спортивном комплексе, который предназначен  не только для соревнований по хоккею и фигурному катанию, но и для тренировок местных дворовых команд, созданы удобные раздевалки, тренерские и медицинский кабинет, котельная и гимнастический зал для фигуристов — благодаря им спортивный комплекс может работать зимой и летом», - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, курирующий спорт в регионе. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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