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Питерец.ру » Общество » На трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение в направлении Выборга

На трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение в направлении Выборга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области полностью перекроют движение в направлении Выборга

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, в Выборгском районе Ленинградской области два раза в течение ночи будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Дата полного перекрытия движения:  22 ноября 2022 года.

Время перекрытия:

1) 00:10 – 00:20 – 71 километр;

2) 02:30 – 02:40 – 78 километр.

«В связи с производством работ по установке пунктов учета интенсивности движения на 71 и 78 километрах федеральной трассы А-181 «Скандинавия», в районе посёлков Первомайское и Цвелодубово, будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта в направлении Выборга. Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме по трём полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа кабеля над проезжей частью дороги. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 10 минут» - добавил Пузыревский.

Подрядчик: ООО «ПрофИнженерСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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