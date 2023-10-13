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Питерец.ру » Общество » В Петербурге впервые пройдет ИТ-конференция «Импульс Т1»

В Петербурге впервые пройдет ИТ-конференция «Импульс Т1»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Главная цель серии мероприятий Холдинга Т1 – возрождение российской инженерной школы. 

19 октября в Санкт-Петербурге состоится конференция "Импульс Т1", которая является одним из важнейших событий в области технологий и инноваций в России. На мероприятии участники смогут обсудить различные вопросы, связанные с повышением престижа инженерной школы, привлечением молодежи в российские компании и помощью новаторам в превращении идеи в успешный бизнес-проект.

В рамках конференции будет проведены дискуссии с экспертами из Холдинга Т1 и приглашенными спикерами, занимающимися популяризацией науки. Они обсудят вопросы возвращения инженерной школе ее прежнего значения и формирования профессионального ИТ-сообщества. Также будет проведена панельная дискуссия, на которой участники обсудят, как помочь молодым специалистам в ИТ-сфере развиться и достичь уровня среднего специалиста. На конференции также будут представлены доклады на различные темы, начиная от децентрализованных систем межбанковских сообщений и заканчивая инженерными решениями для космической отрасли.

Важным элементом корпоративной культуры Холдинга Т1 является поддержка инновационных идей сотрудников. Конференция "Импульс Т1" ставит перед собой задачу предоставить возможность членам команды делиться своими интересными идеями, которые в будущем могут стать успешными бизнес-проектами. В ходе мероприятия желающие смогут принять участие в питчинге идей и получить обратную связь от экспертов. Все питчи будут оцениваться жюри, и победитель сможет реализовать свое предложение на практике.

Конференция "Импульс Т1" открыта не только для сотрудников Холдинга Т1, но и для всех гостей. Для участия в питчинге идей необходимо отправить заявку по электронной почте [email protected], заполнить форму и пройти предварительную защиту проекта.

В рамках форума будут рассмотрены кейсы команд, работающих над проектами Холдинга Т1. На отдельном мероприятии под названием "Вечерние грабли" участники обсудят проблемные кейсы и возможности их решения. Завершится насыщенный день выступлением музыкальной группы Холдинга Т1 и звезды российской эстрады - "Моя Мишель".

"ИТ-отрасль в настоящее время является одним из ключевых факторов развития бизнеса в стране. Без ИТ-специалистов все это было бы невозможно. Санкт-Петербург является лидером в развитии индустрии, поэтому проведение конференции "Импульс Т1" здесь является логичным и важным шагом на пути к возрождению инженерной школы. В Холдинге Т1 мы хорошо знаем о кадровом потенциале этого региона. За последний год количество наших сотрудников из Санкт-Петербурга увеличилось на половину, превысив 1500 человек. Кроме того, в Санкт-Петербурге работают филиалы Группы "Иннотех" и вендора НОТА, которые входят в состав нашего холдинга. Этот город имеет для нас особое значение. Мы приложим все усилия, чтобы конференция "Импульс Т1" стала привлекательным местом для признанных экспертов и молодых талантов региона", - сказал Дмитрий Харитонов, и.о. генерального директора Холдинга Т1.

После Санкт-Петербурга конференция "Импульс Т1" будет проведена в Иннополисе. Подведение итогов и закрытие технологического марафона состоятся в конце года в Москве.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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