В семи районах Петербурге установили дополнительные автобусные остановки

На 18 автобусных маршрутах в Выборгском, Красносельском, Невском, Калининском, Колпинском, Пушкинском и Курортном районах дополнительно введены 11 остановочных пунктов. Среди них «Торжковская ул., угол Омской ул.», «пр. Маршала Жукова, угол ул. Маршала Захарова», «Выборгское шоссе, угол ул. Хошимина» и другие.

«Это последовательные шаги в реализации транспортной реформы. Ее главная цель – повысить комфортность и доступность городского транспорта», - отметил губернатор Александр Беглов.

Также по просьбам жителей Красносельского района изменён график работы автобусного маршрута № 145 который следует от «Автобусной станции «Кировский завод» до Октябрьской улицы. Теперь на маршруте по выходным дням автобусы работают на 1 час дольше, по будням – начинают на 20 минут раньше.

В Курортном районе для улучшения транспортной доступности школьников, проживающих в посёлке Западная Лица, изменена трасса автобусного маршрута № 315. Он следует по маршруту Сестрорецк, Курортная улица и далее до железнодорожной станция «Песочная». Теперь автобусы заезжают в поселок, делая 5 рейсов по будним дням и 4 рейса по субботам.

В Пушкинском районе также для того, чтобы школьники не опаздывали к началу занятий, изменено время отправления автобусов маршрута № 375А. От конечного пункта «Микрорайон «Славянка» по будним дням и субботам автобусы отправляются на 15 минут раньше – в 07:32.