ента новостей

13:51
В семи районах Петербурге установили дополнительные автобусные остановки
10:15
В Ленобласти начался на срочную военную службу
10:08
Двухфакторная аутентификация на госуслугах становится обязательной
10:04
Вступил в силу закон о правилах применения рекомендательных алгоритмов в интернете
09:56
В Петербурге задержали 60-летнюю петербурженку за организацию притона для занятия проституцией
09:49
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого, совершившего грабеж
08:41
По меньшей мере 10 человек погибли при обрушении золотого рудника в Зимбабве
08:38
Самая страшная вспышка денге в Бангладеш уже унесла жизни более 1000 человек
01:22
Матвей Мичков набрал 3 очка и помог «Сочи» победить СКА – 5:4, а ЦСКА забросил 9 шайб «Витязю»
00:07
В женском шахматном Суперфинале в Царском Селе после 2-го тура 100 % набрали Бивол, Гарифуллина и Кованова, а у мужчин лидируют Артемьев и Наер – по 1,5 очка
20:33
В петербургском хоккейном дерби «СКА-Нева» удалось победить «Динамо» со счётом 5:3
19:12
Разводку Лодейнопольского моста перенесли по погодным условиям
19:09
На Рубинштейна открыли мемориальную доску Ленинградскому рок-клубу
17:22
В Петербурге после капитального ремонта состоялось открытие и малое освящение храма Святого Георгия
17:10
В Ленобласти начался прием заявок на конкурс «Мой Герой СВО 47»
14:12
Благоустройство сквера на улице Генерала Хазова завершено
13:50
Депутаты ЗакС Петербурга доработают обращение к министру здравоохранения РФ с просьбой ограничить реализацию бутирата
11:00
В центре Петербурга житель Хакасии во время ссоры ударилоппонента ножом
10:53
На севере Петербурга мгрант нанес смертельный удар сожительнице
10:45
В Ломоносове 14-летний подросток на мопеде влетел в припаркованную иномарку
10:37
На севере Петербурга задержали находящегося в международном розыске
10:32
В Ленобласти 10-летний мальчик получил тяжелые ожоги от взрыва канистры с бензином
10:28
В Ленобласти 47-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь
09:39
На Госуслугах запустили раздел для людей с инвалидностью
09:21
Выставка живописных работ Андрея Ромасюкова «Отрицание течения времени»
22:44
В Царском Селе начался женский Суперфинал чемпионата России по шахматам: по итогам 1-го тура лидируют четверо – Бивол, Гарифуллина, Кованова и Шухман
22:07
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков проиграл Екатерине Лагно в 1-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин
21:36
«Ленинградец» обыграл в гостях «Торпедо» – 3:2 и покинул зону вылета в таблице ФНЛ, победный гол забил Андрей Яковлев
15:55
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов принял участие в открытии шахматного Суперфинала в Царском Селе
15:08
Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» пройдут в Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В семи районах Петербурге установили дополнительные автобусные остановки

В семи районах Петербурге установили дополнительные автобусные остановки

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
В семи районах Петербурге установили дополнительные автобусные остановки

На 18 автобусных маршрутах в Выборгском, Красносельском, Невском, Калининском, Колпинском, Пушкинском и Курортном районах дополнительно введены 11 остановочных пунктов. Среди них «Торжковская ул., угол Омской ул.», «пр. Маршала Жукова, угол ул. Маршала Захарова», «Выборгское шоссе, угол ул. Хошимина» и другие.

«Это последовательные шаги в реализации транспортной реформы. Ее главная цель – повысить комфортность и доступность городского транспорта», - отметил губернатор Александр Беглов.

Также по просьбам жителей Красносельского района изменён график работы автобусного маршрута № 145 который следует от «Автобусной станции «Кировский завод» до Октябрьской улицы. Теперь на маршруте по выходным дням автобусы работают на 1 час дольше, по будням – начинают на 20 минут раньше.

В Курортном районе для улучшения транспортной доступности школьников, проживающих в посёлке Западная Лица, изменена трасса автобусного маршрута № 315. Он следует по маршруту Сестрорецк, Курортная улица и далее до железнодорожной станция «Песочная». Теперь автобусы заезжают в поселок, делая 5 рейсов по будним дням и 4 рейса по субботам.

В Пушкинском районе также для того, чтобы школьники не опаздывали к началу занятий, изменено время отправления автобусов маршрута № 375А. От конечного пункта «Микрорайон «Славянка» по будним дням и субботам автобусы отправляются на 15 минут раньше – в 07:32.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-11-2022, 20:34
В Петербурге изменятся маршруты четырёх автобусов
30-03-2023, 15:23
С 1 и с 3 апреля вносятся изменения в автобусные маршруты №№ 90, 232, 252, 375, 375А, 377
16-06-2023, 13:33
В связи с закрытием станции метро «Пионерская» запускаются два новых маршрута
2-12-2012, 07:07
Запущено два новых автобусных маршрута до ТРК «Лето»
11-01-2023, 15:01
В Шушарах открыта новая перехватывающая парковка
14-11-2022, 10:50
В Пушкинском районе для повышения транспортной доступности запускаются инфраструктурные проекты

Происшествия на дорогах

0
148
Вчера, 10:45
В Ломоносове 14-летний подросток на мопеде влетел в припаркованную иномарку
0
220
1-10-2023, 11:59
В Подпорожье «УАЗ Патриот» насмерть сбил женщину на обочине
0
181
1-10-2023, 11:55
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет, водитель погиб
0
199
1-10-2023, 11:23
В Курортном районе иномарка влетела в осветительную опору. Пострадал 7-летний мальчик и 35-летняя женщина
Наверх