В Ленобласти начался на срочную военную службу

Осенний призыв граждан на срочную военную службу стартовал 1 октября. Соответствующий Указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, всех призывников осеннего призыва 2023 года направят служить в соединения и воинские части на территории России, но в ее новые регионы ― ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области они направляться не будут.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. No 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». Срок службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.