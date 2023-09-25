Прокуратура Всеволожска защитила жилищные права пенсионера

На особом контроле прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского находится вопрос соблюдение прав участников долевого строительства, особое внимание уделяется социально незащищенным категориям населения.

Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка деятельности застройщика «ФСК Лидер Северо-Запад».

В ходе проверки выявлены нарушения прав гражданина, являющегося пенсионером, которому 14.03.2019 по договору участия в долевом строительстве передана квартира в д. 11 по Воронцовскому бульвару п. Бугры Всеволожского района.

В ходе эксплуатации собственником квартиры на стенах были выявлены следы протечки с неприятным запахом, по факту чего он обратился в управляющую компанию.

Согласно нескольким актам комиссионного технического обследования жилого помещения, а также проведенной гражданином самостоятельно оценкой, вины собственника в указанных дефектах не имеется.

В рамках досудебного порядка собственником помещения к застройщику направлялись многочисленные претензии, однако они остались без удовлетворения.

В целях восстановления нарушенных прав пенсионера городская прокуратура обратилась в суд с требованиями обязать застройщика безвозмездно устранить недостатки (дефекты) объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, возместить расходы, понесенные гражданином в связи с оценкой, и взыскании морального вреда.

Всеволожским городским судом требования прокурора удовлетворены.

Фактическое устранение нарушений стоит на особом контроле городской прокуратуры.