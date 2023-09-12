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Питерец.ру » Общество » Депутаты предложили направить средства платной парковки на благоустройство районов Петербурга

Депутаты предложили направить средства платной парковки на благоустройство районов Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Инициатива принадлежит председателю профильной комиссии городского парламента Алексею Цивилеву и его коллеге по фракции Константину Чебыкину

Депутаты фракции «Единой России» в городском Заксобрании Алексей Цивилев, возглавляющий постоянную комиссию по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, и Константин Чебыкин, избранный в парламент от Василеостровского района, обратились в правительство города с инициативой о перераспределении средств, поступающих в городской бюджет от приобретения парковочных разрешений. Соответствующее письмо Алексей Цивилев разместил в своём телеграм-канале.

«Вместе с моим коллегой Константином Чебыкиным предложили вице-губернаторам Кириллу Полякову и Алексею Корабельникову рассмотреть возможность при предстоящей корректировке городского бюджета перераспределить часть денежных средств, поступающих в счет оплаты парковочных разрешений, на благоустройство районов, вошедших в зону платной парковки. В том числе, на оплату установки ограждающих устройств во дворах», – написал парламентарий.

Разъясняя свою инициативу председатель профильной парламентской комиссии отметил: «Кроме определенных неудобств, вызванных необходимостью оформлять парковочное разрешение, жители зоны платной парковки должны увидеть и вполне определенные плюсы – благоустроенную территорию и закрытый двор, куда не могут свободно заехать посторонние. Сегодня выработать единую политику в решении вопроса запаркованности городских дворов – требование времени. Жителям необходимо предложить рабочие варианты, ведь в зоне платной парковки есть не только замкнутые дворы, но и проходные».

Напомним, стоимость парковочного разрешения составляет 1800 рублей в год. Оно позволяет жителям районов, где существуют зоны платных парковок, парковать автомобили в пределах административного района по льготной цене. Денежные средства, вносимые горожанами в качестве оплаты парковочных разрешений, поступают в городской бюджет. Например, в Петроградском районе от жителей подано порядка 10 тысяч заявок на парковочные разрешения, соответственно, годовое поступление в бюджет составит 18 миллионов рублей. Часть этих средств, по мнению авторов инициативы, может быть направлена на благоустройство Петроградской стороны.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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