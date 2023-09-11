В Ленобласти полицейские прямо на улице помогли появиться на свет новорождённому мальчику

7 сентября ночью в посёлке Шапки на улице наряд ППСП в составе старшего сержанта полиции Ивана Миронова и сержанта полиции Ивана Дмитриева помог 37-летней петербурженке, у которой начались преждевременные роды. Прибывшим раньше "Скорой" полицейским женщина сообщила о том, что у нее начались преждевременные роды.

Любое промедление могло спровоцировать угрозу жизни матери и её ребенка.

Иван Дмитриев, немедля надел перчатки и прямо на улице помог появиться на свет мальчику.

Благодаря умелым действиям сотрудника полиции малыш, который сначала не подавал признаков жизни, задышал.

Вскоре прибывшие медицинские работники увезли семью в перинатальный центр.